Власти России могут позволить регионам стабилизировать цены на товары

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает газета "Известия".

Как отметили в антимонопольной службе, проект позволит региональным органам власти заключать соглашения о стабилизации цен на различные товары в случае необходимости.

Эксперт консультационного совета по цифровой трансформации при Минпромторге Алексей Никонов отмечает, что данные меры будут наиболее актуальны в регионах, где наблюдаются высокая инфляция, низкий уровень доходов населения и ограниченный доступ к товарам.

"Базовые продукты, такие как хлеб, крупы, молоко, мясо, овощи и фрукты, наиболее востребованы и влияют на уровень жизни населения. Также, возможно, будут регулироваться цены на лекарства, средства гигиены, одежды и обувь", – сказал Никонов.

В свою очередь, старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов Евгения Траутман считает, что также будут использоваться данные о товарах с максимальной долей в расходах потребителя, а также о тех, которые быстрее всего дорожают.

Как напомнил эксперт Президентской академии Андрей Тенишев, постановлением правительства № 662 регионам уже были предоставлены временные полномочия по заключению соглашений по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

"Проектом предлагается распространить действие постановления № 662 на все регионы и любые товары, за исключением тех, на которые введено государственное регулирование цен", – заключил Тенишев.

Между тем в ФАС заявили, что проверят ценообразование на социально значимые продукты в 14 торговых сетях. Специалисты проанализируют цены хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей "борщевого" набора. Служба также запросила информацию о структуре розничных цен и факторах, влияющих на разницу между розничной и отпускной стоимостями производителя.

Кроме того, в России появится новый механизм сдерживания цен на куриные яйца. Торговым сетям запретят брать вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества товара.