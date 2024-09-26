"Коммерсант": кофе в России подорожает на 20–30% к концу 2024 года

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Кофе в России подорожает на 20–30% к концу этого года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителей данного рынка.

Как сообщили изданию производители продукции, одной из причин стало сокращение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. В связи с этим биржевые цены на необжаренное кофейное зерно увеличились вдвое за последний год.

При этом за полгода рост произошел на 42% – до 2,7 долларов за фунт (0,45 килограмм). Это был максимум за последние 13 лет, уточняется в материале. Однако, по словам представителей рынка, пока подорожание продукции полностью не заложено в стоимость кофе в магазинах и кофейнях.

Уже в мае мировые цены на кофе сорта робуста, который применяют в эспрессо и растворимых напитках, достигли самого высокого уровня с 1979 года. Аналитики Международной организации кофе отметили, что стоимость зерен за месяц выросла на 16,8% и достигла 1,94 доллара за один фунт.

Тогда Международная организация кофе указывала, что причинами подорожания могла быть засуха и жара в некоторых районах Вьетнама, который является крупнейшим производителем робусты.

