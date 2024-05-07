Цены на кофе достигли рекордных значений с 1979 года

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Мировые цены на кофе сорта робуста, который применяют в эспрессо и растворимых напитках, в апреле выросли до самого высокого уровня с 1979 года. Об этом сообщается в отчете Международной организации кофе (ICO).

По словам аналитиков, стоимость зерен за месяц выросла на 16,8% и достигла 1,94 доллара за один фунт. В докладе указывается, что причинами подорожания могла стать засуха и жара в некоторых районах Вьетнама, который является крупнейшим производителем робусты.



Ранее нарколог Марат Сараев заявил, что кофе нужно пить через 10–15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться. Он уверен, что употреблять напиток натощак нельзя, так как в нем есть элементы, влияющие на слизистую пищевода и желудка. Они могут вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке.

