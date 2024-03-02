02 марта, 19:01Экономика
Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен – СМИ
Фото: depositphotos/mojojojo
Производители шоколада стали сокращать вес продуктов, автоматизировать процесс и наращивать выпуск сладостей с пониженным содержанием шоколада из-за подорожания какао-масел. Об этом сообщает Bloomberg.
Производитель Nestle представил шоколадные батончики с ароматом лесного ореха "Aero", вес которых оказался на две трети ниже, чем у конкурентов. Последним дополнением в линейке Kit Kat от Hershey стал шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично.
Подобная тенденция связана с повышением стоимости какао, участники рынка не прогнозируют падение цен в ближайшее время, отметило агентство. Согласно информации, подорожание произошло из-за засухи, болезней и структурных проблем в Западной Африке, где располагаются крупнейшие производители какао.
Как добавили аналитики, цена какао может остаться высокой до второй половины следующего года и превысить стоимость в 7 тысяч долларов.
Ранее столичная компания "Полезный шоколад", которая выпускает натуральные сладости без сахара, приступила к производству килограммовых шоколадных плиток. Компания расширила свою продуктовую линейку и начала производить килограммовые плитки полезного шоколада без добавления сахара, молока и трансжиров. Основатель компании Сергей Петров добавил, что производитель не использует белый рафинированный сахар.
Nestle прекратила поставки популярного мороженого в Россию
Читайте также
- Бренд кофе Jacobs могут переименовать в России на Monarch или Milicano – СМИ
- В Скандинавии объявили бойкот производителю Oreo и Milka из-за работы в России – СМИ