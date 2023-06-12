В Скандинавии объявили бойкот производителю Oreo и Milka из-за работы в России – СМИ

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Десятки скандинавских компаний отказались работать с производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за его отказа покинуть российский рынок. Об этом сообщает Reuters.

Компания производит продукцию Oreo, Mars Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие товары. Отказ работать с ней выразили авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и другие.

По информации агентства, компания имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через местных производителей шоколада Freia и Marabou. Из-за бойкота Mondelez International обратилась к норвежским властям с просьбой оказать помощь в защите собственного бизнеса.

До этого из-за отказа компании приостановить деятельность в России Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло ее в список международных "спонсоров войны". Тогда представители НАПК подчеркнули, что несмотря на уход из РФ многих компаний, американское предприятие все еще продолжает поддерживать бизнес в стране.



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