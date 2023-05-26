Путин заявил, что РФ не будет "награждать капиталами" уходящие иностранные компании

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Россия не выгоняет зарубежные компании, они сами принимают решение уйти. Платить им за оставленные производства никто не будет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".

"Начали уходить – мы же их не выгоняли. И не выгоняем. Сами уходят. Но сами уходят не просто так", – цитирует его ТАСС.

Лидер РФ отметил, что компании оставляют созданную структуру, персонал, стандарты работы. Но награждать их за это капиталами Россия не планирует, заключил Путин.

Всего с начала СВО на Украине с российского рынка ушли более 500 зарубежных компаний. Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд считает, что уход компаний с российского рынка стал единственным правильным решением. По его словам, после этого стоимость ценных бумаг компаний выросла.

26 мая французский производитель шин Michelin объявил о продаже российских активов дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины". Уточняется, что "Пауэр Интернэшнл-шины" сохранит 250 рабочих мест, в основном на заводе. Сумма сделки не раскрывается.