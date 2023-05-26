Michelin продала бизнес в РФ дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

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Французский производитель шин Michelin объявил о продаже российских активов дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины", сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что по итогам сделки дистрибьютор получил права на шинный завод в Подмосковье и ООО "Камсо Си-Ай-Эс". Как уточнили в сообщении, "Пауэр Интернэшнл-шины" сохранит 250 рабочих мест, в основном на заводе. Сумма сделки не раскрывается.

Запланированный на конец 2022 года вариант выхода из России с передачей активов местному менеджменту был затруднен из-за препятствий, которые мешали "местному бизнесу стать автономным".

В Michelin также подчеркнули, что основные расходы, связанные с прекращением деятельности в России, были учтены в прошлом году. Сейчас компания учтет расходы в несколько десятков миллионов евро из-за курсовой разницы.

Michelin появился на российском рынке с 1997 года. Шинный завод компании в подмосковном Давыдово заработал в 2004 году.

Ранее в СМИ со ссылкой на Йельский университет сообщили, что более 500 компаний ушли из России после начала СВО. Из них, по данным исследователей, 151 компания находится в процессе прекращения деятельности в РФ, 175 пытаются "выиграть время", еще 230 – действуют медленно.

Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд считает, что уход компаний с российского рынка стал единственным правильным решением. По его словам, после этого стоимость ценных бумаг компаний выросла.