Компания Duracell решила уйти из России

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Производитель батареек и аккумуляторов Duracell принял решение покинуть российский рынок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, в распоряжении которого оказалось письмо компании партнерам.

"С большим сожалением (компания) сообщает о том, что наши акционеры приняли решение об уходе с российского рынка и прекращении бизнеса Duracell в России, в соответствии с российскими законами и правилами", – говорится в документе.

В компании подтвердили Mash, что соответствующее решение приняли акционеры. Оно связано с полным прекращением поставок продукции с завода в Бельгии.

Отмечается, что компания продолжит выполнять имеющиеся и новые заказы до исчерпания запасов продукции, однако после этого все поставки будут прекращены, продажи остановлены. Контракты с партнерами планируется расторгнуть в ближайшие недели.

На днях стало известно, что американская компания Yum! Brands завершила сделку и продала бизнес KFC в РФ местной компании Smart Service Ltd. Таким образом, компания полностью покинула российский рынок. Рестораны KFC продолжат работу в РФ под брендом Rostic’s.

