Компания Yum! Brands продала бизнес KFC в РФ и покинула российский рынок

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Американская компания Yum! Brands завершила сделку и продала бизнес KFC в РФ российской компании Smart Service Ltd. После этого она официально заявила о своем уходе из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Уточняется, что Yum! Brands полностью завершила свой уход с российского рынка. Бизнес был передан местному оператору "Смарт сервис", руководителями которого являются Константин Котов и Одри Осколков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство "Смарт сервиса" о приобретении российского подразделения KFC. В результате сделки компания получила в собственность 70 ресторанов и стала франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

В феврале ФАС также согласовала покупку 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией "Альмира". В ведомстве напомнили, что на момент ухода американской компании из РФ в стране работали более тысячи партнерских ресторанов KFC. 214 ресторанов принадлежали компании AmRest, после закрытия сделки они перейдут "Альмире".



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