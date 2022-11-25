ФАС удовлетворила ходатайство "Смарт сервис" о приобретении российской сети KFC

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании "Смарт сервис" о приобретении российского подразделения сети быстрого питания KFC. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"ФАС согласовала ходатайство ООО "Смарт Сервис Лтд" о приобретении российского бизнеса KFC. В результате сделки приобретатель получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Смарт сервис" выкупит 100% долей в уставном капитале компании Yum! Brands у кипрской Cyprus Caramel Restaurants Ltd. После закрытия сделки бывшие рестораны KFC продолжат работу в России под брендом Rostic’s, права на который также передаются в соответствии с соглашением.

"В ходе рассмотрения ходатайства ФАС России провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников", – заявили в ведомстве, отметив, что сделка не повлияет на состояние конкуренции.

По данным ФАС, российский рынок общепита оценивается как высококонкурентный, поэтому рисков возникновения или усиления доминирующего положения одного из участников не наблюдается. При этом сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечит дальнейшую работу предприятия.

24 октября стало известно, что Yum! Brands продает KFC компании "Смарт сервис", которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков. Отмечалось, что продажа российских активов включает передачу ресторанов, прав на мастер-франшизу и систему управления сетью.

Позднее Котов сообщил, что закрытие сделки ожидается до конца текущего года. Он отметил, что соответствующие заявки были поданы в ФАС и правительственную комиссию по согласованию сделок.

Покупатель российского бизнеса KFC сохранит меню ресторана

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!