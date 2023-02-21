20:36Экономика
ФАС одобрила покупку компанией "Альмира" более 200 точек KFC в России
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку компанией "Альмира" 214 франчайзинговых ресторанов сети KFC в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС согласовала ООО "Альмира" приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC. <...> Рынок <...> в границах регионов присутствия ресторанов оценивается <...> как высококонкурентный, доля приобретаемых ресторанов ни в одном из регионов не превышает 1% от общего количества таких предприятий", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на момент ухода Yum! Brands из РФ в стране работали 1 058 партнерских ресторанов KFC. Франшиза на управление ими перешла ижевской компании "Смарт сервис". При этом 214 ресторанов принадлежат компании AmRest, именно они после закрытия сделки и перейдут "Альмире".
В ноябре прошлого года ФАС удовлетворила ходатайство "Смарт сервиса" о приобретении российского подразделения KFC. В результате сделки компания получила в собственность 70 ресторанов и стала франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.
А в декабре стало известно, что польский ресторанный холдинг AmRest заключил соглашение о продаже своих ресторанов KFC с российской компанией "Альмира". Сделка оценивалась в 100 миллионов евро.
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