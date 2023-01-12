Новый владелец KFC ответил на опасения франчайзи из-за смены названия на Rostic's

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Франчайзи сети KFC не обязаны менять название на Rostic’s до тех пор пока у них действуют контракты с американской Yum! Brands. Об этом РБК сообщил Константин Котов, совладелец ижевской компании "Смарт сервис", заключившей договор о покупке сети фастфуда в РФ.

"Никого из партнеров не заставляют переходить из KFC в Rostic’s пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры", – сказал предприниматель, комментируя письмо франчайзи властям с просьбой остановить сделку из-за опасений, что она навредит ресторанному рынку.

Он отметил, что, согласно представленной партнерам стратегии перехода к новому бренду, основная задача сейчас состоит в том, чтобы сохранить качество продукции и ее стоимость, а также не потерять клиентов.

В конце ноября прошлого года ФАС удовлетворила ходатайство "Смарт сервиса" о приобретении российского подразделения KFC. В результате сделки компания получит в собственность 70 ресторанов и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

По мнению председателя Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, из-за переименования в Rostic’s сеть может потерять от 20% клиентов. Наиболее неблагоприятные прогнозы, если рестораны будут менять название постепенно: при наличии ресторанов KFC в Rostic’s никто не пойдет.



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