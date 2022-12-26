Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи стали чаще посещать точки сетей фастфуда. Рестораны и кафе теряют трафик из-за стремления людей экономить. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Единственным сегментом на рынке общепита Москвы, который смог в этом году нарастить поток посетителей, стал фастфуд. Владельцам таких точек удается привлекать клиентов из более дорогих сегментов", – отметили в сообщении.

Специалисты добавили, если покупательская способность продолжит падать, тогда фастфуд также потеряет клиентов, так как люди предпочтут питаться дома.

Согласно данным Focus Technologies, в этом году с января по ноябрь в столице выросла посещаемость точек сетей быстрого питания на 3%, а рост продаж увеличился на 16%. Эти данные включают и фастфуд на фуд-кортах. "Чек Индекс" зафиксировал увеличение числа чеков в офлайне и онлайне на 18%, а оборотов – на 22%. Причем средний чек клиентов увеличился из-за инфляции и роста цен на блюда, а не за счет количества позиций в заказе, добавили в Focus Technologies. Специалисты отмечают, что кафе и рестораны потеряли 3% клиентов, однако выручка увеличилась на 6% за счет роста чека на 10%.

Совладелец Black Star Burger Юрий Левитас заявил, что у сети возрос трафик на 10%. Сеть "Вкусно – и точка" уверяет, что компания превысила показатели "Макдоналдс". За полгода работы заведения посетили более 210 миллионов раз по всей России. Гендиректор Gagawa Ленар Кутлин сказал, что фастфуд является единственным сегментом, который смог нарастить трафик. Однако не все сети смогли его увеличить. Кутлин заявил, что Gagawa потеряла 10% трафика по всей России, а в Москве и Подмосковье – 16%. По словам совладельца сети "Теремок" Михаила Гончарова, увеличения чеков не произошло из-за желания людей питаться дома.

Основатель StrEat Максим Попов рассказал, что в 2022 году в целом ресторанный рынок потерял потребителей. По его словам, кафе и рестораны потеряли 30% клиентов, а фастфуд – 15%.

"Часть из них уехала, другие переключились на покупку готовых обедов – например, "Милти", – сказал Попов.

По словам гендиректора RestCon Елены Перепелицы, заведения быстрого питания могут нормально функционировать при сохранении покупательской способности хотя бы на прежнем уровне. При дальнейшем снижении доходов фастфуд потеряет посетителей, добавила Перепелица.

Ранее руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в столице в этом году открыли 587 точек общепита благодаря программе по развитию отечественных сетей быстрого питания. Фурсин добавил, что благодаря программе в городе открылись кафе с национальным колоритом, блюдами домашней кухни, полезной едой и даже фермерскими продуктами в меню.

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