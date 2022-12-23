Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" запустит в продажу детские наборы по всей России с 26 декабря, сообщили в компании.

"В преддверии Нового года компания "Вкусно – и точка" приготовила подарок для своих маленьких гостей: с 26 декабря детские наборы "Кидз комбо" будут доступны для заказа во всех предприятиях сети, в том числе в меню доставки", – отметили в сообщении.

Компания заявила, что опережает первоначальный план по закуску в продажу детских наборов по всей России до конца января 2023 года. "Вкусно – и точка" с 12 декабря запустила этот проект в некоторых регионах страны. К набору шли подарки, состоящие из 14 книг с головоломками и лабиринтами. "Кидз комбо" на начальном этаже стал доступен в Барнауле, Бердске, Новокузнецке, Новосибирске, Томске, Кемерове и Красноярске.

Рестораны сети "Вкусно – и точка" расположены в 63 субъектах России. Компания возобновляет свою деятельность, на данный момент открылось уже 830 точек сети из 850, ранее входивших в сеть "Макдоналдс".

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" намерена вводить в меню позиции, не копирующие блюда "Макдоналдс". В меню ресторанов появятся специфические продукты, характерные именно для российского рынка. При этом речь идет именно о бургерах, а не традиционных российских блюдах, таких как блины, борщ и других.

Сеть "Вкусно – и точка" заявила о планах ежегодно открывать по 50 новых ресторанов в РФ

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