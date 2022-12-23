Оценены возможные потери экс-франчайзи KFC при переименовании в Rostic’s

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов заявил, что бывшие франчайзи KFC могут потерять от 20% клиентов и более из-за переименования сети в Rostic’s, передает ТАСС.

По словам специалиста, проблема усложняется из-за неоднородной замены названий у заведений.

"...проблема в том, что франчайзи не могут провести переименование все сразу. И на фоне плавной замены части заведений на Rostic’s – в Rostic’s просто никто не пойдет при наличии KFC", – пояснил Миронов.

Он объяснил, что ситуация с поэтапной заменой заведений является уникальной. Если бы этот процесс произошел одномоментно, потери бы составили до 20%, а результат нынешних программ предугадать эксперт не взялся.

В ноябре Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании "Смарт сервис", которая запрашивала возможность приобретения российского подразделения сети быстрого питания KFC.

В декабре стало известно о продаже компании "Альмира" 215 ресторанов KFC, которыми ранее управлял польский ресторанный холдинг AmRest.



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