AmRest продает свою часть ресторанов KFC в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Польский ресторанный холдинг AmRest заключил соглашение с российской компанией "Альмира" о продаже 215 ресторанов KFC. Сообщение об этом появилось на официальном сайте AmRest.



В документе говорится, что за сделку европейский мультибрендовый ресторанный оператор рассчитывает получить порядка 100 миллионов евро.



Подробности договора о купле-продаже акций будут обнародованы в случае завершения сделки.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство компании "Смарт сервис" о приобретении российского подразделения сети быстрого питания KFC. Компания выкупит 100% долей в уставном капитале компании Yum! Brands у кипрской Cyprus Caramel Restaurants Ltd. После закрытия сделки бывшие рестораны KFC продолжат работу в России под брендом Rostic’s.

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