Более 580 точек общепита открылись в столице при поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице открыли 587 точек общепита благодаря программе по развитию отечественных сетей быстрого питания, которая стартовала в марте этого года, рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"С учетом дополнительного финансирования было одобрено 565 заявок на сумму более одного миллиарда рублей. С их помощью столичные предприниматели открыли в Москве 587 новых точек общепита во всех округах города и трудоустроили более 1,3 тысячи человек", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Фурсин уточнил, что благодаря программе в городе открылись кафе с национальным колоритом, блюдами домашней кухни, полезной едой и даже фермерскими продуктами в меню.

Отмечается, что в рамках программы предприниматели, открывшие точку общественного питания в Москве после 16 марта этого года, могли получить от одного до пяти миллионов рублей в зависимости от площади заведения.

Преимущественно новые кафе и рестораны появились в центре города, также были открыты точки питания в Зеленограде и ТиНАО.

По словам Фурсина, общая площадь открытых заведений составила 55 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что летом этого года обороты гостиниц, ресторанов и туристических агентств Москвы выросли на треть. Отмечается, что рост был вызван отменой антиковидных ограничений и увеличением популярности внутреннего туризма.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в период с июня по август 2022 года столичные гостиницы достигли оборота в 23,9 миллиарда рублей. Показатель вырос на 17,8% в сравнении с прошлым летом.

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