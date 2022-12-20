Собянин: Москва – один из самых посещаемых туристами городов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин сообщил о вручении наград в рамках премии "Путеводная звезда" для выдающихся представителей сферы туризма в Москве.

"Москва – один из самых посещаемых туристами городов России. Сегодня городские награды получили выдающиеся представители туристической сферы", – заявил мэр города.

Он рассказал, что лучшим экскурсоводом столицы стала Марина Крамская, которая в минувшем году провела порядка 500 авторских экскурсий для детей и взрослых. Премией также отметили интерактивное пространство "Лунариум" в Московском планетарии.

По словам градоначальника, всего на конкурс подали более 400 заявок в 11 номинациях – среди объектов показа, тревел-блогеров, туроператоров, отелей, ресторанов и других. Лучших выбирали члены жюри. Кроме того, 8 номинаций были представлены на портале "Активный гражданин". Так, победителем в направлении экскурсий и развлечений стал Дарвиновский музей, экспозиция Музея Победы стала лучшей в сфере выставок и музеев, парк "Остров мечты" выиграл в номинации "Московские впечатления: для детей".

Победителем в номинации "Лучшая гостиница 5*" стал "Лотте Отель Москва", в сегменте четырехзвездочных – "AZIMUT Сити Отель Смоленская", трехзвездочных – Ibis Moscow Centre Bakhrushina.

Ресторан "Кафе Пушкин" победил в номинации "Гастрономия", фудмолл "Депо.Москва" – в номинации "Модная гастрономия" и "Московский гастромаркет".

Отдельно мэр города поблагодарил участников конкурса "за любовь к Москве" и вклад в развитие туризма в столице России.

В начале декабря комитет по туризму Москвы сообщил о запуске экскурсионных маршрутов по новогоднему городу, ознакомиться с которыми можно на туристическом портале Discover Moscow. Тематические прогулки посвящены истории города, а также интересным программам в музеях и выставочных залах.

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