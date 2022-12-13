Спортивно-музыкальный фотопроект "Место счастья" откроется в "Лужниках"

Фото: пресс-служба спорткомплекса "Лужники"

Центр сохранения наследия и развития туризма Олимпийского комплекса "Лужники" 16 декабря запускает масштабный спортивно-музыкальный фотопроект "Место счастья. Спорт и музыка". Впервые в просторных вип-залах Большой спортивной арены, по своим размерам сопоставимых с известными выставочными площадками Москвы, будет организована экспозиция из более чем 300 фоторабот и артефактов. Они расскажут о происходивших в "Лужниках" в разные годы событиях спортивной и концертной жизни страны, великих личностях и больших победах.

Основу коллекции составят фотоархив и музейная коллекция Центра сохранения наследия и развития туризма "Лужников", а также фотоматериалы, предоставленные соорганизаторами выставки – ИА InterMedia, ИД "Коммерсантъ" и РИА Новости.

В разделе "Спорт" можно будет увидеть уникальные фотографии легендарных футболистов Никиты Симоняна, Льва Яшина, Криштиану Роналду и Лионеля Месси, хоккеистов Александра Мальцева, Валерия Харламова, Александра Якушева, Бобби Халла и Александра Овечкина, баскетболистов Сергея Белова и Владимира Ткаченко, боксера Валерия Попенченко, тяжелоатлета Василия Алексеева, легкоатлетов Усэйна Болта, Валерия Брумеля и Елены Исинбаевой и многих других великих спортсменов.

В разделе "Музыка" будут представлены фотографии, сделанные во время выступлений на площадках "Лужников" российских и зарубежных артистов всех жанров и направлений – Ива Монтана, оркестра Бенни Гудмана, Леонида Утесова, Булата Окуджавы, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Майкла Джексона, Мадонны, Аллы Пугачевой, "Кино", "Короля и Шута", "Машины времени", Басты, Сергея Шнурова, Scorpions, Imagine Dragons, Rammstein, Muse, Bon Jovi и многих других.

Выставка "Место счастья. Спорт и музыка" войдет в программы Экскурсионного центра "Лужников". Экскурсии будут проходить в сопровождении опытных гидов, также посетители смогут воспользоваться аудиогидами. Экспозиция будет регулярно пополняться после проведения в "Лужниках" значимых спортивных и культурных событий.

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