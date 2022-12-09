Туристический портал Discover Moscow подготовил новогодние экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный туристический портал Discover Moscow представил экскурсионные маршруты по новогодней Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что в конце декабря в Москву по традиции приезжают тысячи туристов из регионов и других стран. По ее словам, на портале можно найти интересные места и достопримечательности.

"Там опубликованы десятки вариантов – от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню", – отметила Сергунина.

Заммэра подчеркнула, что гид рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках Москвы.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass подготовил маршруты в Подмосковье для прогулок в новогодние праздники. Пользователям доступны более 10 различных бесплатных маршрутов. Граждане, в частности, смогут погулять по Коломне, Дмитрову, Звенигороду, Солнечногорску, Серпухову, Подольску и другим подмосковным городам.



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