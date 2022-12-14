Цифровые проекты Москвы стали обладателями Премии Рунета в нескольких номинациях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пять столичных цифровых проектов удостоились Премии Рунета, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Награда присуждается за серьезный вклад в развитие российского сегмента всемирной Сети.

В этом году ее вручили городскому порталу потребителя, онлайн-ресурсу по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве", тревел-шоу туристической платформе Russpass, сервису "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе" и программе "Москва: погружение" сайта "Узнай Москву".

"Цифровыми возможностями столицы пользуется подавляющее большинство горожан – люди привыкли к удобному способу получения госуслуг, решения бытовых, деловых и других задач. Мы продолжаем развивать электронные сервисы. И конечно, приятно, что нашу работу вместе с москвичами высоко оценивает профессиональное сообщество. Подтверждением этого вновь стало вручение престижной премии Рунета", – сказала Сергунина.

Столичный портал потребителя, который запустили в сентябре текущего года, удостоился награды в номинации "Государство и общество". Он помогает горожанам ориентироваться в различных ситуациях, связанных с приобретением товаров или услуг.

В категории "Туризм и индустрия гостеприимства" лауреатом стал проект Russpass. На сайте можно забронировать номер в отеле, купить билеты на поезд и самолет, заказать тур или экскурсию, составить индивидуальный маршрут или выбрать из предложенных. Всего платформа насчитывает 27 услуг и сервисов.

Портал сделановмоскве.рф получил награду в номинации "Экономика и бизнес". Проект помогает предпринимателям знакомить аудиторию по всей стране со своей продукцией, а потребителям – находить достойную замену импортным товарам.

Спецпроект "Москва: погружение" отметили в номинации "Культурные проекты в Сети". Он состоит из 12 познавательных видеороликов о знаковых общественных пространствах и культурных достопримечательностях столицы.

Сервис "Портфолио учащегося" отметился в номинации "Образование и кадры". Он объединяет достижения ребенка в учебе, творческой, спортивной и общественной деятельности и позволяет детям представлять себя на классном, школьном, городском и федеральном уровнях.

Ранее сообщалось, что сайт Москва 24 (АО "Москва Медиа") стал лауреатом Премии Рунета в номинации "СМИ и массовые коммуникации".

Ежедневная аудитория сайта Москва 24 составляет порядка 700 тысяч человек в день, ежемесячная – 21 миллион посетителей. Издание входит в число лидеров по цитируемости среди российских медиа и регулярно занимает места в рейтинге 10 лучших "Медиалогии" в категории "Интернет-СМИ".

До этого радиостанции АО "Москва Медиа" "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM

выиграли семь наград премии "Радиомания-2022".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!