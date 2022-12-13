Сайт Москва 24 стал лауреатом Премии Рунета

Фото: Москва 24

Сайт Москва 24 (АО "Москва Медиа") стал лауреатом Премии Рунета – престижной награды российской интернет-отрасли – в номинации "СМИ и массовые коммуникации".

"Очень рады такой высокой оценке нашей командной работы. Спасибо жюри за то, что выбрало нас. Мы стремились к тому, чтобы создать площадку, которая объединяет в себе новостной контент, а также все продукты холдинга "Москва Медиа". И это стало возможным благодаря талантливой команде профессионалов, готовых создавать и творить 24/7", – сказала главный редактор сайта Инна Лобанова.

Ежедневная аудитория сайта Москва 24 составляет порядка 700 тысяч человек в день, ежемесячная – 21 миллион посетителей. Издание входит в число лидеров по цитируемости среди российских медиа и регулярно занимает места в рейтинге 10 лучших "Медиалогии" в категории "Интернет-СМИ".

Организатором Премии Рунета 2022 выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также благодаря помощи Президентского фонда культурных инициатив.

До этого радиостанции АО "Москва Медиа" "Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM

выиграли 7 наград премии "Радиомания-2022". "Радиомания" – одна из самых престижных наград в области радиовещания в России. В 2022 году на участие в премии было подано 196 заявок.



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