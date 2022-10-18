Телеканал Москва 24 стал призером конкурса современных медиа "МедиаБренд"

Фото: Москва 24

Москва 24 стала призером конкурса современных медиа "МедиаБренд". Среди проектов телеканала в номинации "Лучший ивент" отметили медиафестиваль "Твоя Москва".

Медиафестиваль "Твоя Москва" был организован на Университетской площади. Для проведения мероприятия установили интерактивный куб высотой с трехэтажный дом, состоящий из четырех LED-экранов. В самой фигуре разместили семь экранов, благодаря чему получилось создать эффект дополненной реальности.

Получившееся пространство могло быть как телевизионной студией, так и дискуссионным клубом или концертной площадкой. На гранях куба показывали медиасессии и лекции "Твоей Москвы", работы моушен-дизайнеров, а также LIVE-концерты Клавы Коки, Niletto и Полины Гагариной.

В рамках конкурса современных медиа в номинации "Лучшее использование приглашенных звезд" был отмечен проект "Буллинг" телеканала Москва 24. В роликах, посвященных спецпроекту, снялись певец Митя Фомин, актриса Елена Бирюкова, телеведущая Елена Ханга, а также певица Наталья Подольская. Звезды рассказали мотивирующие истории от имени людей, которых не сломили травля и агрессия окружающих.

Ранее телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "ТЭФИ-Регион". В категории "Просветительская программа" выиграл материал "Москва Раевского: "Пожар 1812 года". В специальной номинации "Красная зона" победила одноименная работа Анастасии Цапиевой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!