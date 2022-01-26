Телеканал Москва 24 и Мосгорпарк запустили акцию помощи птицам

Фото: пресс-служба Измайловского парка
Телеканал Москва 24 совместно с Мосгорпарком запустил акцию помощи птицам #ПТИЧКУЖАЛКО. Для этого в нескольких парках столицы были развешены кормушки, чтобы помочь птицам благополучно пережить снежную, холодную и ветреную зиму.
Кормушки появились в Измайловском парке, ландшафтном парке "Митино", парке "Дубки", Гончаровском парке, сквере по Олонецкому проезду, парке 50-летия Октября, парке "Дружбы", а также в парке "Кузьминки".
В Московском регионе обитают более 240 видов птиц, из них на зимовку остаются около 90 видов. Подкармливать птиц гости парков могут самостоятельно. Однако важно помнить несколько простых правил. Лучше всего положить в кормушку сырые неочищенные семечки, зерна проса, чищеный арахис, овес, лесные и грецкие орехи, а также несоленое сало, пресный сыр и нежирный творог. При этом кормить птиц свежим хлебом, пшеном, едой со стола, чипсами, рисом, крекерами и попкорном нельзя.
Присоединиться к акции могут и зрители телеканала Москва 24: в соцсетях разыграют кормушки, которые можно повесить во дворе жилого дома или сквере. Для этого нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24", нажать на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша и ждать результатов. Кроме того, выиграть кормушку можно в инстаграме телеканала "Москва 24" и в аккаунте "Сортировочная".
При самостоятельном размещении кормушки важно помнить, что вешать ее необходимо на такой высоте, чтобы до нее не добрались кошки.
Акцию поддержали Мосгорпарк, фонд "Арифметика добра" и магазин фермерских натуральных продуктов "ВЛАВКЕ".
Телеканал Москва 24 запустил акцию помощи птицам
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