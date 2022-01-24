Жителей Подмосковья призвали не подкармливать диких кабанов зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дикие кабаны и олени стали выходить к людям из-за невозможности пробиться к подкормке, рассказали Агентству "Москва" в Минэкологии Подмосковья.

В связи с этим жителей призвали не подкармливать кабанов, поскольку они могут привыкнуть к этому, а также относиться к ним с осторожностью, поскольку это дикие животные. В ведомстве при этом добавили, что поголовье кабанов значительно уменьшилось из-за африканской чумы свиней.

Ранее в Мосприроде рассказали, что несвоевременная подкормка обитателей столичных природных зон может навредить их здоровью. Дело в том, что животные становятся зависимы от человека. От излишней щедрости у зверей притупляются инстинкты, заложенные природой, в результате они ленятся самостоятельно добывать пищу.

Специалисты также напомнили, что категорически не рекомендуется кормить животных с рук. Не следует забывать, что они дикие и могут укусить человека. В результате это может закончиться большими неприятностями, поскольку звери являются переносчиками самых разных болезней.

