Зимний рацион: чем можно подкармливать обитателей московских парков

С приходом зимы обитателям столичных природных зон становится сложнее найти себе пропитание. Неравнодушные москвичи подкармливают их продуктами со своего стола. Однако не вся еда, которую употребляет человек, подходит животным. В частности, хлеб может нанести им серьезный вред. Рассказываем, как правильно подкармливать диких зверей в зимний период.



Медвежья услуга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мосприроде отмечают, что несвоевременная подкормка обитателей столичных природных зон может навредить их здоровью. Дело в том, что животные становятся зависимы от человека. От излишней щедрости у зверей притупляются инстинкты, заложенные природой, в результате они ленятся самостоятельно добывать пищу. Чтобы сделать доброе дело и не навредить братьям меньшим, нужно соблюдать ряд правил:

начинать подкормку обитателей столичных природных зон следует исключительно при минусовых температурах и устойчивом снежном покрове;

в кормушки можно класть только свежие продукты. Испорченная еда не подходит ни людям, ни животным;

не стоит приносить еду, которую птицы не смогут съесть. Ее излишки будут привлекать крыс;

не нужно бросать в воду корм, если птицы не голодны. Это приведет только к загрязнению водоемов.

не рекомендуется

Чем можно угостить птиц?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Кроме того, категорическикормить животных с рук. Не следует забывать, что они дикие и могут укусить человека. В результате это может закончиться большими неприятностями, поскольку звери являются переносчиками самых разных болезней.

У разных птиц свой рацион, однако для всех них есть общие противопоказания. Не стоит подкармливать пернатых свежим белым хлебом, сдобой, перчеными, солеными, копчеными и любыми жареными продуктами, ржаным хлебом, миндалем, фруктами и пшеном.

В кормушке можно оставить любое из следующих угощений:

синицам подойдут семена льна и ячменя, несоленое сало и подсушенные крошки белого хлеба. Также им можно положить цельный овес и просо;

подойдут семена льна и ячменя, несоленое сало и подсушенные крошки белого хлеба. Также им можно положить цельный овес и просо; для соек и дятлов лучшим лакомством будут желуди и орехи;

лучшим лакомством будут желуди и орехи; чижи, снегири, свиристели и дрозды предпочитают засушенные ягоды рябины или боярышника;

предпочитают засушенные ягоды рябины или боярышника; воробьи любят семена подсолнечника, зерна пшеницы и ячменя, а также овсяные хлопья.

водоплавающих

Чем можно угостить белок?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дляподойдут нежирный творог, злаки и сухари из несладкого белого хлеба. Также им можно предложить варенную перловую кашу и размоченный хлеб с творогом и зеленью. Однако лучшим вариантом является специализированный комбикорм для домашней птицы. Угощать водоплавающих следует на берегах водоемов на специальных подкормочных площадках.

В диете белок существуют строгие противопоказания. Их ни в коем случае нельзя подкармливать хлебом, печеньем, арахисом, фисташками, миндалем, косточками вишни, абрикоса, персика и черешни. Сюда же относятся чипсы, сухарики и шоколад – все эти продукты для животных являются настоящим ядом.

Чтобы помочь белкам пережить холодный сезон с комфортом, в качестве угощения им можно принести следующие лакомства:



фундук в скорлупе;

сушеные яблоки;

кедровые орехи;

грецкие орехи;

желуди;

несоленые и нежареные семечки.

Кроме того, животным можно предложить полакомиться сушеными морковью, грушей, нежареными тыквенными семечками и бананами. Прежде чем оставить им угощение, убедитесь, что оно без консервантов, красителей и ароматизаторов.