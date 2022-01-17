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10:18

Зимний рацион: чем можно подкармливать обитателей московских парков

экология город животные истории

С приходом зимы обитателям столичных природных зон становится сложнее найти себе пропитание. Неравнодушные москвичи подкармливают их продуктами со своего стола. Однако не вся еда, которую употребляет человек, подходит животным. В частности, хлеб может нанести им серьезный вред. Рассказываем, как правильно подкармливать диких зверей в зимний период.

Медвежья услуга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мосприроде отмечают, что несвоевременная подкормка обитателей столичных природных зон может навредить их здоровью. Дело в том, что животные становятся зависимы от человека. От излишней щедрости у зверей притупляются инстинкты, заложенные природой, в результате они ленятся самостоятельно добывать пищу. Чтобы сделать доброе дело и не навредить братьям меньшим, нужно соблюдать ряд правил:

  • начинать подкормку обитателей столичных природных зон следует исключительно при минусовых температурах и устойчивом снежном покрове;
  • в кормушки можно класть только свежие продукты. Испорченная еда не подходит ни людям, ни животным;
  • не стоит приносить еду, которую птицы не смогут съесть. Ее излишки будут привлекать крыс;
  • не нужно бросать в воду корм, если птицы не голодны. Это приведет только к загрязнению водоемов.

Кроме того, категорически не рекомендуется кормить животных с рук. Не следует забывать, что они дикие и могут укусить человека. В результате это может закончиться большими неприятностями, поскольку звери являются переносчиками самых разных болезней.

Чем можно угостить птиц?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

У разных птиц свой рацион, однако для всех них есть общие противопоказания. Не стоит подкармливать пернатых свежим белым хлебом, сдобой, перчеными, солеными, копчеными и любыми жареными продуктами, ржаным хлебом, миндалем, фруктами и пшеном.

В кормушке можно оставить любое из следующих угощений:

  • синицам подойдут семена льна и ячменя, несоленое сало и подсушенные крошки белого хлеба. Также им можно положить цельный овес и просо;
  • для соек и дятлов лучшим лакомством будут желуди и орехи;
  • чижи, снегири, свиристели и дрозды предпочитают засушенные ягоды рябины или боярышника;
  • воробьи любят семена подсолнечника, зерна пшеницы и ячменя, а также овсяные хлопья.

Для водоплавающих подойдут нежирный творог, злаки и сухари из несладкого белого хлеба. Также им можно предложить варенную перловую кашу и размоченный хлеб с творогом и зеленью. Однако лучшим вариантом является специализированный комбикорм для домашней птицы. Угощать водоплавающих следует на берегах водоемов на специальных подкормочных площадках.

Чем можно угостить белок?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В диете белок существуют строгие противопоказания. Их ни в коем случае нельзя подкармливать хлебом, печеньем, арахисом, фисташками, миндалем, косточками вишни, абрикоса, персика и черешни. Сюда же относятся чипсы, сухарики и шоколад – все эти продукты для животных являются настоящим ядом.

Чтобы помочь белкам пережить холодный сезон с комфортом, в качестве угощения им можно принести следующие лакомства:

  • фундук в скорлупе;
  • сушеные яблоки;
  • кедровые орехи;
  • грецкие орехи;
  • желуди;
  • несоленые и нежареные семечки.

Кроме того, животным можно предложить полакомиться сушеными морковью, грушей, нежареными тыквенными семечками и бананами. Прежде чем оставить им угощение, убедитесь, что оно без консервантов, красителей и ароматизаторов.

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