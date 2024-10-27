Неизвестные обстреляли машину экс-президента Боливии Моралеса

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Evo MoralesAyma

На бывшего президента Боливии Эво Моралеса было совершено покушение. Соответствующие кадры боливийский экс-глава разместил у себя на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На видео заметно, как машину, в которой находился бывший глава государства, была обстреляна.

"Такова была попытка задержать меня" по указанию правительства", – таким образом Моралес прокомментировал покушение, совершенное в отношении него.

В результате произошедшего у водителя пошла из головы кровь, а сопровождавшие Моралеса пассажиры пригнулись и попытались спрятаться от огня.

Моралес ушел в отставку в ноябре 2019 года. Причина – масштабные протесты, которые начались сразу после выборов главы государства. Оппозиция вывела сторонников на улицы. Позже к протестующим присоединились полицейские и военные.

В отставку также подали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената Виктор Борда. Мэру города Винто, которую обвиняли в коррупции и содействии властям, протестующие вылили краску на голову и обрезали волосы.

Моралес руководил Боливией с 2006 года. 10 ноября он анонсировал проведение внеочередных всеобщих выборов и смену состава центральной избирательной комиссии.

