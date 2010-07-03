Вице-президент Боливии подал в отставку

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Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия переходят к ней после отставки всего высшего руководства. Об этом сообщает RT.

"Я буду в понедельник (11 ноября) в Ла-Пасе, чтобы официально взять на себя ответственность в соответствии с порядком преемственности", – сказала Аньес.

Ранее в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената Виктор Борда.

По Конституции Боливии, Жанин Аньес стала первой в списке претендентов на пост исполняющего обязанности президента страны.

10 ноября глава Вооруженных сил Боливии Уильямс Ромеро призвал президента подать в отставку. С таким же призывом к нему обратились оппозиция и профсоюзы. В этот же день Моралес объявил о проведении новых президентских выборов из-за массовых протестов и пообещал обновить состав Верховного избирательного суда.

