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Политика

00:41

Президент Боливии подал в отставку на фоне протестов

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/Juan Karita

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Также должность покинул вице-президент Альваро Гарсия Линера.

"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам", – сказал Моралес в обращении, которое цитирует ТАСС. При этом он назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. "Сейчас моя обязанность как президента – найти способ успокоить ситуацию", – подчеркнул Моралес.

10 ноября глава Вооруженных сил Боливии Уильямс Ромеро призвал президента подать в отставку. С таким же призывом к нему обратились оппозиция и профсоюзы. В воскресенье Моралес объявил о проведении новых президентских выборов из-за массовых протестов в стране. Также обещал обновить состав Верховного избирательного суда.

25 октября суд объявил о победе действующего президента Моралеса на выборах. Подсчет голосов вызвал критику со стороны оппозиции, которая начала протесты.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо ранее признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. Он подчеркнул, что план не сработал в силу недостаточной поддержки со стороны военных.

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