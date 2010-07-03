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05:44

Мадуро опубликовал видео прогулки по Красной площади

город политика за рубежом

05:44

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Фото: twitter.com/nicolasmaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся по Красной площади в сопровождении супруги.

Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал в Twitter, передает газета "Аргументы и факты".

"Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире", – сказал Мадуро на видео.

На кадрах видно, что во время прогулки с президентом также находится ряд чиновников из администрации Венесуэлы.

"Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен – мир без империй, мир братства", – добавил Мадуро.


Венесуэльский лидер прибыл в Россию во вторник, 24 сентября. В среду в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи Мадуро подарил главе России копию сабли предводителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке Симона Боливара.

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город политика за рубежом

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