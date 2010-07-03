Мадуро опубликовал видео прогулки по Красной площади

Фото: twitter.com/nicolasmaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся по Красной площади в сопровождении супруги.

Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал в Twitter, передает газета "Аргументы и факты".

"Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире", – сказал Мадуро на видео.

На кадрах видно, что во время прогулки с президентом также находится ряд чиновников из администрации Венесуэлы.

"Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен – мир без империй, мир братства", – добавил Мадуро.

Desde Moscú, envío un saludo al pueblo venezolano cargado de éxito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperación estratégica para culminar victoriosos el año 2019 y asegurar la prosperidad de los años futuros. ¡Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.



Венесуэльский лидер прибыл в Россию во вторник, 24 сентября. В среду в Кремле состоялись его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи Мадуро подарил главе России копию сабли предводителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке Симона Боливара.