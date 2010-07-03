Мадуро объявил о визите в Россию

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, 23 сентября, что в ближайшие часы отправится в Россию.

В ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, он заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы рассмотрим динамику развития наших двусторонних отношений и возможности придать им дополнительный импульс", – сказал Мадуро.

По словам главы боливарианской республики, в ходе поездки он также встретится с российскими предпринимателями, передает "Комсомольская правда".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин проведет встречи с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин на полях Валдайского клуба в Сочи.

В июне экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Мадуро заключил с Москвой оборонный контракт на 209 миллионов долларов.