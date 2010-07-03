Президент Венесуэлы прилетит в Россию

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке визита в РФ лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости.
Ранее предстоящие политические контакты обсуждали на уровне министерств иностранных дел.
В июне уже бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Мадуро заключил с Москвой оборонный контракт на 209 миллионов долларов, чтобы "купить ее постоянную поддержку".
Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский назвал это заявление "очередной выдумкой", отметив, что Болтону необходимо "поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия".
В январе в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. Ряд западных стран признали новым президентом страны главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США.
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