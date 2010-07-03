Посол РФ в Венесуэле ответил на слова Болтона о "военном контракте"

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Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский отреагировал на слова советника президента США Джона Болтона об оборонном контракте венесуэльского лидера Николаса Мадуро с Россией. Дипломат назвал это заявление "очередной выдумкой".

Заемский пояснил, что Болтону необходимо "поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия". "Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", − цитирует российского посла в Венесуэле РИА Новости.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Николас Мадуро якобы заключил с Москвой оборонный контракт на 209 миллионов долларов, чтобы "купить ее постоянную поддержку".