Захарова высмеяла США за возобновление закупок нефти у Венесуэлы

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала возобновление покупок венесуэльской нефти США.

"И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся", – написала Захарова в Facebook.

Дипломат напомнила, что два месяца назад США призвали к прекращению любых коммерческих сделок с Венесуэлой.

Вашингтон вернулся к закупкам 11 мая. По данным Минэнерго США, за неделю они составили 49 тысяч баррелей в сутки.

12 марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил компанию "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.

29 января Вашингтон ввел санкции в отношении венесуэльской PDVSA под предлогом того, что нефтяная компания представляет главный источник дохода для властей.