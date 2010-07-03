Путин поддержал диалог властей Венесуэлы с оппозицией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал диалог президента Венесуэлы Николаса Мадуро с оппозицией, сообщает "Вечерняя Москва".

Переговоры лидеров двух стран проходят в среду, 25 сентября, в Кремле.

"Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. Любой отказ от диалога с оппозиционными силами считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", – сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что рост товарооборота двух стран составил 10 процентов за последние месяцы, хотя Венесуэла столкнулась с небывалым внешним давлением.

В начале года в Венесуэле произошел политический кризис, который обернулся попыткой госпереворота. Власти США признали президентом республики главу Национальной ассамблеи (контролируемого противниками чавистов парламента страны) Хуана Гуаидо. Это же вскоре сделали первые лица Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Аргентины, большинство стран ЕС.

Россия же признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Такой позиции также придерживаются Абхазия, Белоруссия, Индонезия, Иран, Куба, Турция и Мексика.

Венесуэла входит в тройку крупнейших должников РФ. Долг этой страны оценивается в 3,15 миллиарда долларов.

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле. СМИ утверждали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.

Инфляция в Венесуэле в 2018 году перевалила за отметку в 130 процентов. Центробанк республики обнародовал данные, согласно которым динамика венесуэльской экономики за последние пять лет оказалась отрицательной – она сократилась почти в половину.

