Путин поддержал диалог властей Венесуэлы с оппозицией

Поделиться в социальных сетях:
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поддержал диалог президента Венесуэлы Николаса Мадуро с оппозицией, сообщает "Вечерняя Москва".
Переговоры лидеров двух стран проходят в среду, 25 сентября, в Кремле.
"Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. Любой отказ от диалога с оппозиционными силами считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", – сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что рост товарооборота двух стран составил 10 процентов за последние месяцы, хотя Венесуэла столкнулась с небывалым внешним давлением.
В начале года в Венесуэле произошел политический кризис, который обернулся попыткой госпереворота. Власти США признали президентом республики главу Национальной ассамблеи (контролируемого противниками чавистов парламента страны) Хуана Гуаидо. Это же вскоре сделали первые лица Канады, Бразилии, Парагвая, Перу, Колумбии, Гватемалы, Аргентины, большинство стран ЕС.
Россия же признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Такой позиции также придерживаются Абхазия, Белоруссия, Индонезия, Иран, Куба, Турция и Мексика.
Венесуэла входит в тройку крупнейших должников РФ. Долг этой страны оценивается в 3,15 миллиарда долларов.
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле. СМИ утверждали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.
Инфляция в Венесуэле в 2018 году перевалила за отметку в 130 процентов. Центробанк республики обнародовал данные, согласно которым динамика венесуэльской экономики за последние пять лет оказалась отрицательной – она сократилась почти в половину.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: