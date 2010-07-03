Названы главные должники России

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В топ-3 крупнейших должников РФ вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла.

Минимум 17 государств суммарно задолжали около 27 миллиардов долларов, сообщает РБК.

По данным, которые представил изданию белорусский Минфин, Минск должен Москве более 7,5 миллиарда долларов. Далее следует Украина, которая задолжала России около 3,7 миллиарда долларов. При этом украинские власти признают только долг в 610 миллионов долларов.

На третьем месте оказалась Венесуэла – долг этой страны оценивается в 3,15 миллиарда долларов. К другим крупным заемщикам относятся Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

В начале 2019 года внешний долг России достиг отметки в 453,7 миллиарда долларов – это минимум за последние десять лет. На долю правительства и ЦБ из общего объема долга приходятся почти 56 миллиардов долларов. Долги компаний, домохозяйств и банков составляют 398 миллиардов. При этом больше половины обязательств приходится на частный сектор.

В 1993-м Москва взяла на себя обязательства по долгам СССР – порядка 100 миллиардов долларов. Самая большая задолженность (около 45 миллиардов) приходилась на Парижский клуб кредиторов. В это неофициальное объединение входят богатейшие страны планеты – Великобритания, Германия, Франция, США и Япония. В 2006 году Россия досрочно погасила долги перед ними, а в августе 2017 года полностью рассчиталась и с другими странами.