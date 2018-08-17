Экс-глава Центробанка заявил об отсутствии угрозы дефолта в России

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России в данный момент не угрожает дефолт, а в российской экономике нет аналогии с тем, что было в 90-е годы, заявил в интервью ТАСС экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

Он отметил, что сейчас нет существенного госдолга. Весь государственный долг РФ, включая внешний, ниже 20 процентов ВВП. И он сбалансирован по валютам.

"Плавающий валютный курс – это очень хорошее средство, которое никаких обещаний выплачивать долги по фиксированному курсу не дает. Никто этого и не ждет. В этом плане банковская система относительно устойчивая", – сказал Дубинин.

Он отметил, что когда произошел дефолт в 1998 году, в российской экономике произошла "расчистка", которая позже привела к российской рыночной экономике, работающей банковской системе и финансовому рынку России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать аналитику Bank of America, в которой прогнозируется возможное наступление мирового экономического кризиса, схожего с дефолтом 1998 года.