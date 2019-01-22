Внешний долг России достиг минимума за последние десять лет

Снизившись за минувший год более чем на 12%, по состоянию на первое января 2019 года внешний долг России достиг отметки в 453,7 миллиарда долларов, передает РИА Новости, ссылаясь на информацию на сайте Центробанка.
Подчеркивается, что внешние обязательства сократились во всех институциональных секторах. Основного снижения госдолга удалось достичь благодаря сокращению обязательств прочих секторов, которое составило свыше 32 миллиардов долларов.
На долю правительства и ЦБ из общего объема долга приходятся почти 56 миллиардов долларов. Долги компаний, домохозяйств и банков составляют 398 миллиардов. При этом больше половины обязательств приходится на частный сектор.
Больше четверти внешнего долга составляют обязательства в рублях.
Согласно данным Центробанка, это минимальный показатель внешнего долга с апреля 2009 года. Максимального значения объем внешних обязательств достиг в середине 2014 года – 733 миллиарда долларов.
Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина озвучила четыре основных направления развития финансового рынка в России на ближайшие три года.
"Мы выделяем четыре основных направления работы: обеспечение доступности финансовых услуг и капиталов, формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке и поддержание финансовой стабильности", – сказала Набиуллина.
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