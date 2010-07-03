Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о готовности сесть за стол переговоров с правительством США, сообщает РИА Новости.
"Это момент для дипломатии, это час дипломатии, мы готовы к возврату дипломатии, к тому, чтобы сесть за стол переговоров и уважать друг друга", – приводит слова Арреаса МИД Венесуэлы.
Глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что "правительство Венесуэлы склонно установить механизмы диалога с американской администрацией".
Ранее глава Арреаса обвинил администрацию Дональда Трампа в организации государственного переворота в Боливарианской Республике. По его словам, Вашингтон стремится создать внутренний конфликт в Венесуэле.
В конце января текущего года оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Гуаидо поддержали США, Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.
Москва выразила поддержку Николасу Мадуро как законному президенту Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Также Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор.
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле. СМИ утверждали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.
Мадуро отметил, что использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество "остановить безумие" президента США.
Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов.
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