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17:25

Мадуро подарил Путину копию сабли Симона Боливара

политика

17:25

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Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с Владимиром Путиным в Москве подарил ему копию сабли предводителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя Венесуэлы Симона Боливара.

"Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я вручил ему копию сабли, которой пользовался Освободитель Симон Боливар во время битвы при Караборо в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов", – пишет глава Венесуэлы в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что встреча прошла в положительном ключе. Президенты обсудили все сферы двустороннего сотрудничества, обозначили пути для его укрепления и обмена между народами России и Венесуэлы.

Битва при Караборо проходила в 1821 году. Ее предводителем был Симон Боливар. Эта битва считается решающей в войне за независимость Венесуэлы от Испании.

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