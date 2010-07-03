Мадуро подарил Путину копию сабли Симона Боливара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с Владимиром Путиным в Москве подарил ему копию сабли предводителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя Венесуэлы Симона Боливара.
"Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я вручил ему копию сабли, которой пользовался Освободитель Симон Боливар во время битвы при Караборо в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов", – пишет глава Венесуэлы в своем микроблоге в Twitter.
Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c
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