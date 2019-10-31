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Политика

18:30

Моралес назвал Путина братом

политика

Фото: kremlin.ru

Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил Владимира Путина за поздравления с победой на выборах главы государства и назвал его своим братом.

Моралес также выразил благодарность Путину за "стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа".

"Боливия и Россия – братские страны, – написал Моралес в Twitter, опубликовав фотографию поздравления.


Эво Моралес одержал победу на президентских выборах в первом туре. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

По словам главы боливийского МИД Диего Пари, проверка итогов подсчета голосов начнется 31 октября.

В конце сентября Москву с официальным визитом посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро. На встрече с Путиным он подарил президенту РФ копию сабли предводителя борьбы за независимость в Южной Америке Симона Боливара.

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