Моралес назвал Путина братом

Фото: kremlin.ru

Президент Боливии Эво Моралес поблагодарил Владимира Путина за поздравления с победой на выборах главы государства и назвал его своим братом.

Моралес также выразил благодарность Путину за "стремление продолжать совместные проекты в области инвестиций, технологического, научного и промышленного развития на благо нашего народа".

"Боливия и Россия – братские страны, – написал Моралес в Twitter, опубликовав фотографию поздравления.

Muy agradecido con el hermano Vladimir Putin, Presidente de #Rusia por sus felicitaciones y ratificación de la continuidad de proyectos conjuntos de inversión y desarrollo tecnológico, científico e industrial en beneficio de nuestro pueblo. #Bolivia y Rusia son países hermanos. pic.twitter.com/MUZUqeqZ4T — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 31, 2019



Эво Моралес одержал победу на президентских выборах в первом туре. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

По словам главы боливийского МИД Диего Пари, проверка итогов подсчета голосов начнется 31 октября.

В конце сентября Москву с официальным визитом посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро. На встрече с Путиным он подарил президенту РФ копию сабли предводителя борьбы за независимость в Южной Америке Симона Боливара.