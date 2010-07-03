В Кремле заявили, что Моралес не просил убежища в России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Боливии Эво Моралес, вынужденный под давлением полиции и армии подать в отставку, не просил убежища в России.
"Каких-либо контактов (у Кремля. – Прим. ред.) ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто и его не запрашивал", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Представитель Кремля отметил, что российские власти надеются, что ситуация в Боливии будет урегулирована без вмешательства третьих стран.
"Мы призываем всех к спокойствию, надеемся, что дальнейшее развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона. Надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран", – заявил Песков.
Ранее в МИД России призвали все политические силы Боливии найти конституционный выход из кризиса. Российские дипломаты выразили озабоченность тем, что события развивались "по лекалам срежиссированного госпереворота".
Эво Моралес, управлявший страной с 2006 года, объявил о своей отставке. "Я ухожу в отставку, чтобы мои коллеги не подвергались угрозам, преследованиям и нападкам", – заявил Моралес на пресс-конференции в городе Чиморе. После этого об отставке объявили вице-президент Альваро Гарсия Линера и председатель Сената Адриана Сальватьерра.
Моралеса поддерживают несколько латиноамериканских стран. Мексика объявила о готовности предоставить ему убежище. Главы Венесуэлы Николас Мадуро и Аргентины Альберт Фернандес расценивают ситуацию в Боливии как "государственный переворот". МИД Колумбии предлагает созвать экстренное заседание Организации американских государств из-за происходящего.
По обвинению в мошенничестве на всеобщих выборах полиция задержала главу Верховного избирательного трибунала страны Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса.
Протесты в стране начались в конце октября сразу после президентских выборов. Оппозиция назвала результаты кампании сфальсифицированными и призвала людей выйти на улицы. Позже к протестующим присоединились полицейские и военные. В результате беспорядков закрыты школы и предприятия, парализована работа общественного транспорта.
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