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Политика

13:26

МИД России прокомментировал переворот в Боливии

политика

Фото: ТАСС/EPA/Martin Alipaz

В МИД РФ выразили тревогу из-за "драматической" ситуации в Боливии, где президент Эво Моралес под давлением полиции и армии объявил об отставке.

"В течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота", – указывается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты призвали политические силы Боливии к "здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации".

Ранее стало известно, что Эво Моралес, управлявший страной с 2006 года, объявил о своей отставке. "Я ухожу в отставку, чтобы мои коллеги не подвергались угрозам, преследованиям и нападкам", – заявил Моралес на пресс-конференции в городе Чиморе.

После этого полиция задержала главу Верховного избирательного трибунала страны Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. По словам главы полиции Юрия Кальдерона, Чоке и Костас пытались, замаскировавшись, покинуть Ла-Пас и страну.

Протесты в стране начались в конце октября сразу после президентских выборов. Оппозиция назвала результаты кампании сфальсифицированными и призвала людей выйти на улицы. Позже к протестующим присоединились полицейские и военные. В результате беспорядков закрыты школы и предприятия, парализована работа общественного транспорта.

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