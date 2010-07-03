В СФ прокомментировали ситуацию в Боливии

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Россия готова к диалогу с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента, когда тот будет избран. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Можем лишь пожелать дружественному боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисной ситуации, провести выборы и вернуться к нормальной жизни. Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран", – написал Косачев.

Ранее сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку. Причина – масштабные протесты, которые начались сразу после выборов главы государства. Оппозиция вывела сторонников на улицы. Позже к протестующим присоединились полицейские и военные.

В отставку также подали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената Виктор Борда. Мэру города Винто, которую обвиняли в коррупции и содействии властям, протестующие вылили краску на голову и обрезали волосы.

Эво Моралес руководил Боливией с 2006 года. 10 ноября он анонсировал проведение внеочередных всеобщих выборов и смену состава центральной избирательной комиссии.

Продолжаются беспорядки и в Чили. Изначально поводом для масштабных акций протеста стал рост цен на проезд на метро. Теперь к требованиям бастующих добавились достойное бесплатное образование, услуги здравоохранения, а также повышение зарплат. С середины октября – с момента начала манифестаций – в результате беспорядков и столкновений с полицией были госпитализированы более 1,6 тысячи человек.