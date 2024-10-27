МЧС предупредило жителей ТиНАО о тумане до утра 28 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей ТиНАО ожидает туман с ухудшением видимости от 200 до 700 метров. Предупреждение об этом выпустило столичное управление МЧС РФ.

Экстренное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении действует с 23 часов 27 октября по 10 часов 28 октября.

Из-за этого жителей и гостей города призвали быть внимательными и осторожными. Водителей попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров.

Температура в ночь на 28 октября, по данным синоптиков, составит от 4 до 6 градусов, а во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. В столичном регионе не исключены метель и мокрый снег, которые прогнозируются с 28 октября по 3 ноября.

