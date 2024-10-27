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27 октября, 18:36

Происшествия

Глава Readovka Костылев доставлен в Москву после аварии под Смоленском

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев доставлен в Москву после аварии в Смоленской области. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Инцидент случился вечером 26 октября в деревне Рухань, когда Костылев ехал к одной из многодетных семей.

Об аварии стало известно 27-го числа. По версии СМИ, мужчина попал в ДТП на квадроцикле, из-за чего его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу. В Смоленской области врачи смогли стабилизировать состояние владельца Readovka и подготовить его к транспортировке в столицу.

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