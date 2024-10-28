Социал-демократическая партия Литвы победила на выборах в парламент

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Социал-демократическая партия Литвы одерживает победу на парламентских выборах страны по итогам обработки данных 99% участков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главную избирательную комиссию Литвы.

Второй тур выборов в сейм Литвы – однопалатный парламент – проходил в воскресенье, 27 октября. Социал-демократы выиграли в 32 одномандатных округах из 37, в которых принимали участие в выборах. В первом туре они также лидировали, набрав 20 мест.

Таким образом, Социал-демократическая партия Литвы получила в сейме 52 места из 141. Следом за ними по итогам выборов идет консервативная партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", которые получили всего 28 мест.

Ранее парламентские выборы завершились в Грузии. На них победу одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии, однако все они отказались признавать итоги выборов.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что тоже не признает итоги прошедших в стране парламентских выборов. Она назвала нелегитимным действующее правительство Грузии.