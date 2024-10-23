Литва расторгнет соглашение о торговом судоходстве с Россией

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Кабинет министров Литвы принял предложение министерства сообщений и транспорта о прекращении действия соглашения о судоходстве с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Ведомство отметило, что договор денонсируется по причине остановки и невозможности реализации торгово-экономического сотрудничества стран. После одобрения правительством договор направится на утверждение в Сейм (парламент).

Договор о торговом судоходстве был заключен Вильнюсом и Москвой в 1993 году. Он вступил в силу в 1994 году.

Ранее стало известно, что Польша закроет Генконсульство России в Познани, его персонал будет выслан из страны, а пребывание сотрудников российского ведомства на территории республики будет признано нежелательным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное решение очередным враждебным шагом и пообещала болезненный ответ.

Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского телевидения не исключил возможности высылки посла РФ из страны.