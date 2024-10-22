Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Санкт-Петербург спровоцируют ответ РФ

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Угрозы польских генералов напасть на Калининград или Санкт-Петербург могут спровоцировать серьезную ответную реакцию со стороны России, сообщает Do Rzeczy.

Так, автор публикации пишет, что если Польша нападет на Санкт-Петербург, то рискует получить ответ, который, согласно обновленной военной доктрине Москвы, может заключаться в применении ядерного оружия.

"Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия", – говорится в статье.

Там также отмечается, что Москва будет воспринимать слова генералов не как отдельные высказывания экспертов, а как позицию военной и политической элиты Польши, поскольку ранее эти люди занимали высокое положение в армии страны. При этом генералы рискуют не своими жизнями, а жизнями всех поляков, добавляет автор.

"Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток", – заключили в статье.

В середине октября начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак заявил, что в случае, если РФ нападет на прибалтийские страны, Запад ответит атакой на Санкт-Петербург.

Он пригрозил незамедлительным ответом РФ, если российские войска перейдут границы с Литвой. Экс-глава Генштаба считает, что если Украина проиграет в текущем конфликте, а Белоруссия станет полноценным членом Союзного государства, то Польша и Литва будут окружены российской армией.

Другой генерал Вальдемар Скшипчак угрожал, что в случае конфликта России и НАТО Варшава захватит Калининград.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения. Под этим термином, пояснил лидер страны, он имел в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, БПЛА, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.