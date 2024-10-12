Экс-глава Генштаба Польши: Запад ударит по Петербургу при атаке РФ на Литву

Фото: 123RF/vershininphoto

В случае, если РФ нападет на прибалтийские страны, Запад ответит атакой на Санкт-Петербург. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на заявление бывшего начальника Генштаба Польши Раймунда Анджейчака на конференции Defending Baltics.

Он пригрозил незамедлительным ответом РФ, если российские войска перейдут границы с Литвой.

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", – приводит РБК слова Анджейчака из статьи немецкого издания.

Экс-глава Генштаба считает, что если Украина проиграет в текущем конфликте, а Белоруссия станет полноценным членом Союзного государства, то Польша и Литва будут окружены российской армией.

Анджейчак призвал западные страны показать Москве последствия нападения на Польшу и Литву. Именно для этого Варшава в данный момент закупает 800 ракет дальностью 900 километров, заявил он.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что у РФ нет никаких планов нападать на европейские страны. Любые предположения о таких намерениях глава государства назвал домыслами и "абсолютным бредом".

По мнению Путина, главной угрозой для европейцев является практически тотальная зависимость от США во всех сферах. Президент РФ призвал Европу поддерживать хорошие отношения с Россией.